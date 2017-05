Počet krádeží bicyklov prudko stúpa, miznú priamo z pivníc či garáží

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. mája (TASR) - Komplikovaná dopravná situácia vo väčšine slovenských miest, nedostatok parkovacích miest, ale aj chuť žiť zdravšie núti čoraz viac Slovákov hľadať alternatívne spôsoby dopravy. V uliciach sa tak čoraz častejšie objavujú najmä bicykle. S ich popularitou prudko stúpa aj počet krádeží bicyklov, ktoré miznú priamo z pivníc či garáží.Podľa policajných štatistík bolo minulý rok odcudzených až 844 bicyklov v celkovej hodnote 690.000 eur. Za posledných päť rokov je to nárast o 103 %.Ako povedala pre TASR hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová, nie všetci vedia, že bicykel je poistne krytý v rámci poistenia domácnosti, spolu s ďalším hnuteľným majetkom a je chránený v mieste poistenia. V prípade bytu je miestom poistenia okrem bytu aj priestor, ktorý tvorí príslušenstvo bytu, napríklad pivnica alebo iný uzamykateľný priestor, ktorý používa výlučne majiteľ bytu, teda nie kočikáreň, do ktorej majú prístup všetci obyvatelia bytovky.V prípade rodinného domu je miestom poistenia okrem domu aj vedľajšia stavba, a to garáž v mieste poistenia rodinného domu, prípadne aj na inom mieste ako je rodinný dom, ak je to v poistnej zmluve dohodnuté. Bicykel je, podobne ako celá domácnosť, chránený proti všetkým rizikám, ktoré si majiteľ domácnosti zvolí. Riziko krádeže a lúpeže je pritom súčasťou už základného balíka poistenia domácnosti.zdôrazňuje Muthová.