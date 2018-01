Počet ľudí s aktivovanými e-schránkami v roku 2017 vzrástol

Ilustračné foto.Foto: Teraz.sk Ilustračné foto.Foto: Teraz.sk

Bratislava 9. januára (TASR) – Počet ľudí s aktivovanými e-schránkami vzrástol v decembri 2017 oproti začiatku toho istého roka takmer trojnásobne. Portálom slovensko.sk prešlo v minulom roku viac ako 30 miliónov správ, čo je dvojnásobok v porovnaní s rokom 2016. Toto zvýšenie sa týka nielen podnikateľov, ktorí majú od 1. júla povinnosť komunikovať so štátom elektronicky, ale aj fyzických osôb, ktoré si e-schránku aktivovali dobrovoľne. Naznačujú to štatistiky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).Pod nárast elektronickej komunikácie sa výrazne podpísalo zavedenie spomínanej povinnosti od júla 2017 komunikovať s podnikateľmi elektronicky.priblížil Martin Kóňa zo sekcie komunikácie NASES s tým, že komunikácia štátu s podnikateľmi iba od začiatku roka 2017 vzrástla o 5,5-násobok.konštatoval generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka, pričom mesačne sa na portál slovensko.sk prihlási viac ako milión užívateľov. V januári 2017 bolo odoslaných z elektronických schránok viac ako milión správ a v poslednom kvartáli 2017 to boli v priemere takmer štyri milióny správ za mesiac.Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk taktiež zaznamenalo nárast v porovnaní s rokom 2016. Kým počas minulého roka vybavilo 81.484 telefonických a e-mailových požiadaviek občanov, v roku 2016 ich operátori zaznamenali 29.209. Najviac komunikovali užívatelia 14. novembra, kedy bolo zaregistrovaných 742 požiadaviek.Spustenie centralizovaného doručovania elektronických úradných dokumentov plánuje NASES v tomto roku. Pre používateľov portálu slovensko.sk pribudne aj možnosť platby kartou a niekoľko nových funkcionalít elektronických schránok.