Počet ľudí so syfilisom stúpol, majú ho skôr muži, najmä v BSK

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) – Počet ľudí so syfilisom na Slovensku pribúda. Vlani ho malo 362 ľudí (238 mužov, 124 žien), oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o 21 percent. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).Ochorenie najviac trápilo 15- až 24-ročných, najvyšší počet pacientov nahlásili lekári v Bratislavskom a Košickom kraji, najmenej v Banskobystrickom a Prešovskom kraji.Kvapavku malo minulý rok 280 pacientov, viac mužov (210) ako žien (70).uvádza NCZI. Ochorenie najčastejšie diagnostikovali u 25- až 34-ročných. Najvyšší počet pacientov nahlásili v Bratislavskom a Trnavskom kraji, najmenší v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Popri syfilise a kvapavke nahlásili lekári aj 1109 iných, prevažne sexuálne prenosných chorôb, najčastejšie to však boli iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby (858).