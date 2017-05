Počet migrantov prichádzajúcich cez Švajčiarsko rastie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 12. mája (TASR) - Počet utečencov, ktorí prichádzajú do Nemecka nelegálne cez švajčiarske hranice, rastie. Podľa polície však táto cesta nie je alternatívou pre fakticky uzavretú tzv. balkánsku trasu.Na hraniciach so Švajčiarskom doposiaľ zachytili predovšetkým migrantov z afrických štátov, oznámilo dnes policajné prezídium v Postupime.Väčšina z nich pochádza z Guiney, Eritrey, Pobrežia Slonoviny, Somálska a Gambie. Balkánsku trasu pritom využívali prevažne migranti z Blízkeho s Stredného východu. Podľa polície nemožno potvrdiť, že títo utečenci teraz využívajú ako alternatívu trasy cez centrálnu časť Stredozemného mora.Od januára do marca tohto roka podľa nemeckej polície nedovolene prekročilo nemecko-švajčiarsky úsek hranice 1880 ľudí. V roku 2016 zadržala nemecká polícia celkovo 7140 utečencov, rok predtým ich bolo 3850.Vzhľadom na zvyšujúce sa počty migrantov sa v ostatnom čase v Nemecku čoraz viac objavujú aj požiadavky na zavedenie kontrol na hraniciach so Švajčiarskom. Policajné odbory (GdP) navyše presadzujú zdvojnásobenie počtu policajtov vykonávajúcich tieto kontroly.Ministerstvo vnútra spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko, ležiacej pri tejto hranici, naopak nepovažuje zatiaľ osobné kontroly za potrebné.povedal hovorca rezortu.