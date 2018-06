Počet migrantov prichádzajúcich do Európy cez Stredozemné more klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 19. júna (TASR) - Od začiatku tohto roka sa cez Stredozemné more do Európy dostalo o polovicu menej migrantov a utečencov než v rovnakom období vlaňajška. Od januára do polovice júna 2018 dorazilo touto trasou do Európy približne 40.000 ľudí.Informácie zverejnila v utorok na tlačovej konferencii v Ženeve Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).Podľa údajov IOM ide o číselný údaj, ktorý je podstatne nižší ako v porovnateľnom období minulého roka, keď do Európy dorazilo až 80.683 ľudí a vyše 215.000 v roku 2016.S poklesom počtu migrantov prichádzajúcich cez Stredozemné more sa znížil aj počet obetí v zmienenom období. Od začiatku roka zaznamenali 857 prípadov úmrtia migrantov, v rovnakom období v roku 2017 zahynulo na mori približne 2000 ľudí.Hovorca IOM Joel Millman na tlačovej konferencii napriek poklesu prílevu migrantov upozornil, že