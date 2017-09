Počet migrantov prichádzajúcich do Španielska výrazne vzrástol

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. septembra (TASR) - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) dnes oznámila, že počet migrantov, ktorí prišli do Európy cez Španielsko, sa v doterajšom priebehu roka zvýšil oproti vlaňajšku viac než dvojnásobne.Riaditeľ Frontexu Fabrice Leggeri povedal, že od januára do augusta zaznamenali príchod takmer 14.000 migrantov do Španielska, a to zo západnej časti severnej Afriky, predovšetkým z Maroka.Uvedený počet je viac ako dvaapolkrát vyšší než počet migrantov, ktorí do krajiny dorazili v rovnakom období minulého roka. Podľa Leggeriho tvorili väčšinu z týchto ľudí Maročania.Cez strednú časť Stredozemného mora medzitým prichádza z Líbye do Európy menej ľudí, nie je však jasné, či je nárast zaregistrovaný v Španielsku následkom prísnejších opatrení na obmedzenie migrácie, zavedených okolo Líbye.citovala Leggeriho agentúra AP.