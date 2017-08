Počet migrantov v Španielsku môže prevýšiť ich počet v Grécku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. augusta (TASR) - Počet nelegálnych migrantov, ktorí sa do Španielska dostali po mori, by v tomto roku mohol prekročiť počet migrantov prichádzajúcich do Grécka. Upozornila na to dnes Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).Tlačová agentúra Belga s odvolaním sa na údaje IOM spresnila, že migranti využívajúci úzky pás mora medzi africkou pevninou a Španielskom sa k tamojšiemu pobrežiu plavia aj na kanoe, či dokonca na vodných skútroch.Tento nový fenomén sa naposledy prejavil v stredu (9.8), keď do krajiny dorazili desiatky prisťahovalcov, ktorí sa po prekročení Gibraltarského prielivu "vylodili" z čierneho nafukovacieho člna uprostred letoviska v blízkosti Cádizu.Podľa správ tlačovej agentúry AP sa prišelci následne rozptýlili medzi opaľujúcimi sa návštevníkmi pláže.Agentúra upozornila, že vyloďovanie migrantov na španielskych plážach nie je bežné, podľa IOM však takýchto incidentov môže pribúdať. V rovnaký deň totiž tucet ďalších migrantov priplávalo na vodných skútroch do teritoriálnych vôd španielskej enklávy Ceuta v Maroku, pričom jeden z nich sa utopil ešte pred dosiahnutím pláže.uviedol na adresu migračnej krízy hovorca IOM Joel Millman. Dodal, že ešte stále prevažná časť migrantov sa snaží dostať cez Stredozemné more do Talianska, ale Španielsko by tohto roku v počte migrantov mohlo predbehnúť Grécko.Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu v tomto roku do 6. augusta prišlo do Španielska 8183 prisťahovalcov, čo je o tretinu viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Do Grécka sa do rovnakého dátumu po mori dostalo 11.713 utečencov.