Počet milionárov vo svete vlani vzrástol na rekordné číslo

Hongkong 30. septembra (TASR) - Počet milionárov vo svete sa vlani zvýšil takmer o 8 % na rekordných 16,5 milióna. Ich celkový majetok predstavoval takisto rekordných 64,5 bilióna USD (54,63 bilióna eur), uviedla poradenská firma Capgemini.Majetok bohatých jednotlivcov, ktorí majú investovateľné aktíva vo výške minimálne 1 milión USD, do ktorého sa nezapočítava primárna rezidencia, zbierky ani spotrebný tovar, v roku 2016 vzrástol o 8,2 % a do roku 2025 by mal prekonať 100 biliónov USD. Vlani sa novými milionármi stalo okolo 1,15 milióna ľudí, uvádza sa v správe Capgemini.Najväčší počet milionárov pochádzal vlani z USA, Nemecka a Číny, pričom takmer dve tretiny milionárov bolo z týchto troch krajín. V USA počet milionárov v roku 2016 stúpol na 4,8 milióna zo 4,46 milióna, v Číne na 1,13 milióna z približne 1 milióna v roku 2015.Ázijsko-pacifický región, Európa a Severná Amerika rovnakým dielom prispeli k nárastu bohatstva. V Rusku, Brazílii a Kanade prišlo ku zmene kurzu, keďže v roku 2015 ešte majetok v týchto štátoch klesal. Rusku pomohlo oživenie akciového trhu.