Na snímke hlavný hygienik Slovenskej republiky Jána Mikas. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Počet nakazených osýpkami by už v Bratislavskom kraji nemal stúpať. Tvrdia to hygienici, situácia v regióne je už podľa nich stabilizovaná.povedala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Zuzana Drobová. V kraji boli dve ohniská nákazy, na osýpky ochorelo šesť ľudí.V prvom prípade ich na Slovensko doniesol cudzinec pracujúci v medzinárodnej spoločnosti v Bratislave. Od neho sa nakazili dvaja Slováci. V nemocničnom prostredí, kde sa potom pohybovali, prišli do kontaktu s nákazlivým vírusom ďalší traja pacienti. V druhom prípade išlo zase o Slováka, ktorý si ochorenie priviezol zo zahraničia.Obe ohniská nákazy sa hygienikom podarilo "zlikvidovať". Hlavný hygienik SR Ján Mikas však nevylučuje, že ochorenie sa na Slovensko opäť môže dostať importom z iných krajín.Osýpky patria medzi najzávažnejšie ochorenia detského veku, spoznať ich možno podľa charakteristických vyrážok. Sú veľmi nákazlivé, vírus sa šíri vzduchom. Spôsobujú časté komplikácie – zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému. Ochorenie môže byť aj smrteľné.Najúčinnejším preventívnym opatrením proti osýpkam je očkovanie. To je povinné, robí sa najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci, preočkovanie sa vykonáva v 11. roku života.