Počet nehôd počas letných dovoleniek v zahraničí stúpa

Na snímke dopravná nehoda,ilustračné foto Foto: TASR/KR PZ Banská Bystrica Foto: TASR/KR PZ Banská Bystrica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júla (TASR) - Počet nahlásených škôd v povinnom zmluvnom poistení (PZP) vozidiel za mesiace júl a august, ku ktorým došlo v zahraničí, stúpol za posledných päť rokov o 105 %. Vyplýva to z údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne.Najčastejšou príčinou poškodenia auta na zahraničnej dovolenke bola v letnej sezóne v roku 2016 havária, ďalej znehodnotenie predného skla, ujma počas parkovania a zničenie auta prírodným živlom. K 21 % zo všetkých škodových udalostí v rámci havarijného poistenia (tzv. KASKO), ktoré nahlásili poistenci KOMUNÁLNEJ poisťovne, došlo v obľúbených dovolenkových destináciách – Chorvátsku a Taliansku – kam cestuje mnoho obyvateľov Slovenska autom. Pri povinnom zmluvnom poistení (PZP) išlo o 11 %.Najvyššie poistné plnenie z havarijnej poistky za uplynulých päť rokov vyplatila poisťovňa za autonehodu v Taliansku, a to vo výške viac ako 50.000 eur. V prípade PZP išlo o sumu prevyšujúcu 90.000 eur za škodu na vozidle, ku ktorej došlo v Nemecku. Poistenie vozidla, či už PZP alebo KASKO, by preto malo byť automatickou súčasťou dovolenkovej výbavy každého vodiča. Platí to obzvlášť v čase vyššieho rizika nehodovosti na preplnených európskych cestách, ktoré z dôvodu hrozby násilných útokov v mimoeurópskych destináciách využíva čoraz viac dovolenkárov na presun do letovísk.TASR informovala Lenka Dolinajová z KOMUNÁLNEJ poisťovne.