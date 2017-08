Počet nehôd, pri ktorých asistoval alkohol, v Trnavskom kraji stúpol

Ilustračná snímka. Foto: facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru Foto: facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Trnava 9. augusta (TASR) – Počet dopravných nehôd v Trnavskom kraji, pri ktorých asistuje alkohol, narastá. Polícia eviduje od začiatku tohto roku 76 nehôd, pri ktorých požili vodiči pred jazdou alkoholické nápoje. V porovnaní s minulým rokom stúpol počet nehôd s alkoholom o 13 prípadov, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.V pondelok 7. augusta boli dopravní policajti privolaní k dopravnej nehode maďarského kamióna. V úseku cesty Jablonica – Senica nezvládol riadenie 51-ročný maďarský vodič nákladného auta Renault Premium s návesom. Zišiel z cesty vpravo, narazil do dopravnej značky a skončil v poli. Pri náraze došlo k poškodeniu čelného skla a nádrže, z ktorej vytekala motorová nafta.skonštatovala Linkešová. Policajti podrobili vodiča dychovej skúške na alkohol. V dychu mu namerali 1,13 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 2,35 promile. Vzápätí muža umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a ako vodičovi z povolania mu hrozí aj vyššia trestná sadzba, povedala Linkešová. Zákon ukladá v týchto prípadoch trest odňatia slobody na dva až päť rokov. Muž je stíhaný na slobode.Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinili policajti aj 19-ročnú mladú ženu z Brodského. Policajti ju kontrolovali v utorok 8. augusta v skorých ranných hodinách na Kollárovej ulici v obci Kúty. Mladá žena sa odmietla podrobiť dychovej skúške a zároveň odmietla aj odber krvi, hoci tento úkon nebol spojený so žiadnym zdravotným rizikom, informovala Linkešová. V zmysle zákona sa dopustila trestného činu a policajti ju obmedzili na osobnej slobode. V tzv. zrýchlenom konaní ju obvinili a v najbližších hodinách bude súd rozhodovať o jej vine a treste. Za odmietnutie dychovej skúšky jej hrozí trest odňatia slobody na jeden rok.