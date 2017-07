Počet nelegálnych prekročení hraníc Nemecka výrazne klesol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. júla (TASR) - Počet evidovaných nelegálnych prekročení hraníc Nemecka sa v prvých šiestich mesiacoch tohto roka oproti vlaňajšku výrazne znížil.V prvom polroku 2017 zaznamenala Spolková polícia 24.750 prípadov, v ktorých ľudia nedovolene vstúpili na územie krajiny alebo sa o to aspoň pokúsili, vyplýva z dnešného oznámenia policajného prezídia. Väčšina z týchto ľudí po príchode do Nemecka podala žiadosť o azyl, napísala v správe agentúra DPA.Celkovo nemecká polícia zaevidovala podstatne menej takýchto prípadov ako v rovnakom období minulého roka, keď ich bolo 129.315. Za celý rok 2015 Spolková polícia eviduje približne 865.000 nelegálnych prekročení hranice alebo pokus o ilegálny vstup do krajiny.Mediálna skupina RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) predtým priniesla správu o tom, že v júni tohto roka registrujú v Nemecku 3873 nezákonných prekročení hraníc. V júni 2016 išlo ešte o 6652 prípadov.Približne tretina nelegálnych imigrantov prišla v minulom mesiaci cez nemecko-rakúsku hranicu (1276). Takmer 1000 z týchto ľudí pricestovalo lietadlom. Hlavnými krajinami pôvodu boli podľa Spolkovej polície Sýria (305), Afganistan (269), Nigéria (252), Irak (208) a Somálsko (186).