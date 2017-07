Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 18. júla (TASR) – Počet nezamestnaných v Košickom kraji medziročne klesá. Kým v roku 2015 Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali takmer 70.000 nezamestnaných, tento rok ich je približne 50.000.V máji Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny evidovalo v Košickom kraji 50.767 uchádzačov o zamestnanie, z toho disponibilný počet bol 42.791, čo predstavuje 11,88-percentnú mieru evidovanej nezamestnanosti.uviedla pre TASR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová.Medziročne počet nezamestnaných v kraji podľa jej slov klesá. Kým v roku 2015 bola miera evidovanej nezamestnanosti 15,37 percenta a nezamestnaných 66.044, v roku 2016 to bolo 13,13 percenta a 59.074 nezamestnaných. Tento rok je to 11,88 percenta a 50.767 nezamestnaných.Ako doplnila, v Košickom kraji i v samotných Košiciach miera nezamestnanosti kontinuálne klesá, a to aj napriek tomu, že táto oblasť ešte stále patrí medzi regióny s najvyššou nezamestnanosťou.vysvetlila Lukáčová.Úrady práce v danom regióne využívajú podľa nej motivačné nástroje pre dlhodobo nezamestnaných občanov, aby uprednostnili presun na trh práce pred poberaním sociálnych dávok.