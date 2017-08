Počet nových žiadostí o podporu v USA minulý týždeň mierne stúpol

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 31. augusta (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, mierne vzrástol, ale stále sa drží blízko historického minima. To je známkou zdravého trhu práce.Z údajov ministerstva práce USA vyplýva, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti, po očistení od sezónnych vplyvov, sa za týždeň do 26. augusta zvýšil o 1000 na 236.000 z revidovaných 235.000.Ekonómovia však očakávali, že počet nových žiadateľov v sledovanom období stúpne ešte viac, a to na 237.000 z pôvodných 234.000 pred revíziou.Počet nových žiadostí o podporu sa už 130. týždeň po sebe (najdlhšie obdobie od roku 1970) udržal pod úrovňou 300.000, ktorá sa spája so zdravým trhom práce, čo signalizuje, že firmy veria v priaznivý vývoj ekonomiky a prijímajú nových ľudí.Ministerstvo práce ďalej uviedlo, že štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, klesol o 1250 na 236.750.Počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 19. augusta klesol na 1,94 milióna z 1,95 milióna osôb.Miera nezamestnanosti v USA je aktuálne 4,3 % a je najnižšia za 16 rokov.