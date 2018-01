Počet obecných poslancov sa zrejme nezníži, pripúšťa R. Kaliňák

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 31. januára (TASR) - Počet poslancov obecných zastupiteľstiev sa zrejme nezníži. Pripúšťa to minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý zníženie priniesol do Národnej rady SR v novele zákona o obecnom zriadení. Poukazuje, že návrh v podstate pochádza od Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a on je len sprostredkovateľ. Rozhodnutie o znížení obecných poslancov má v rukách plénum parlamentu.Koaliční poslanci navrhujú odstrániť z novely zníženie, podobný názor majú aj viacerí poslanci v opozícii.uviedol novinárom Kaliňák.Zamýšľané zníženie počtu obecných poslancov malo zvýšiť efektivitu obecných zastupiteľstiev aj šetriť peniaze. Rezort argumentoval v prospech zmeny aj tým, že Slovensko má komunálnych poslancov viac, ako je bežné v EÚ.Nový prepočet počtu poslancov sa mal prvýkrát použiť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v budúcom roku. S tým má problém Most-Híd, ktorý aj prišiel s návrhom, aby sa počet obecných poslancov nemenil. Pod pozmeňujúci návrh Petra Antala (Most-Híd) sa podpísali aj poslanci Smeru-SD.uviedol predseda Mosta-Híd Béla Bugár.Právna norma hovorí aj o zlučovaní obcí. Ak zmena prejde, podľa Kaliňáka sa to nebude týkať veľkého počtu obcí.povedal Kaliňák, podľa ktorého štát nemá tlačiť na zlúčenie, ak s tým nebudú súhlasiť obyvatelia.Zlučovanie obcí malo riešiť situáciu tzv. nefunkčných obcí. Ide o tie, v ktorých sa ani v opakovaných voľbách do orgánov samosprávy nepodarí zvoliť žiadny orgán obce, teda starostu alebo obecné zastupiteľstvo. Po novom by ju preto mohla vláda svojím nariadením pričleniť k susediacej obci, tá s tým však musí súhlasiť.zdôvodnilo ministerstvo.