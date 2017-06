Počet obetí požiaru cisterny v Pakistane vzrástol na 190

Pakistanskí vojaci hliadkujú na ceste, kde došlo k explózii cisterny pri pakistanskom meste Bahavalpúr 25. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Multán 30. júna (TASR) - Na 190 sa zvýšil počet obetí nedávneho výbuchu a následného požiaru cisterny s pohonnými hmotami v Pakistane po tom, ako v nemocnici zomrelo na vážne popáleniny ďalších 17 ľudí.Predstaviteľ miestnych úradov v meste Bahavalpúr v provincii Pandžáb dnes povedal, že v nemocnici sa ešte stále nachádzajú ľudia v kritickom stave, ktorých hospitalizovali po požiari, informovala agentúra AP.K nešťastiu došlo v nedeľu 25. júna ráno v blízkosti mesta Bahavalpúr. Nákladné vozidlo, prepravujúce približne 25.000 litrov benzínu, smerovalo z Karáči do Láhauru, metropoly Pandžábu, keď šofér v skorých ranných hodinách nad ním stratil kontrolu a havaroval na diaľnici. Čoskoro na to sa pri prevrátenom cisternovom vozidle zhromaždili miestni dedinčania a začali vytekajúce palivo zachytávať do nádob. Rozliata horľavina sa však vzňala a došlo k výbuchu cisterny. Oheň pohltil stovky osôb.Očití svedkovia uviedli, že niektorí ľudia pri naberaní paliva fajčili, čo mohlo zaviniť požiar.Mnohé z tiel boli zuhoľnatené na nepoznanie a budú musieť byť identifikované na základe rozboru DNA. Medzi mŕtvymi sú muži, ženy i deti. Nešťastie sa stalo v predvečer moslimského sviatku íd al-fitr (Sviatok prerušenia pôstu), ktorý nasleduje po svätom mesiaci ramadán.V utorok usporiadal Pakistan kolektívny pohreb 130 z obetí.