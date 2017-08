Počet obetí tajfúnu v Číne stúpol na dvanásť, stovky ľudí sú zranené

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 24. augusta (TASR) - Na prinajmenšom 12 mŕtvych a stovky zranených stúpol počet obetí silného tajfúnu Hato, ktorý zasiahol v stredu juh Číny vrátane Hongkongu a Macaa a následne pokračoval smerom na západ. S odvolaním sa na čínske médiá a úrady o tom dnes informovala agentúra AP.Len v Macau - špeciálnej administratívnej oblasti Číny - prišlo v dôsledku vyčíňania tajfúnu o život dovedna osem ľudí a zranilo sa minimálne 153 ďalších.Hato je považovaný za vôbec najsilnejší tajfún, aký juh Číny zasiahol za uplynulé polstoročie. Sprevádzal ho vietor s rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Živel do oblasti priniesol silné zrážky a záplavy a spôsobil výpadky prúdu a materiálne škody.Podľa agentúry Sinchua zahynuli štyria ďalší ľudia v juhozápadnej čínskej provincii Kuang-tung, pričom jedna ďalšia osoba je doposiaľ nezvestná. Do dočasných prístreškov evakuovali v tejto oblasti takmer 27.000 ľudí. Bez elektriny sa tam ocitli takmer dva milióny domácností, z ktorých približne polovici sa do neskorého stredajšieho večera podarilo dodávku prúdu obnoviť.Tajfún ešte skôr zasiahol aj Hongkongu, kde sa v dôsledku jeho vyčíňania zranilo najmenej 84 ľudí. V tomto regióne v stredu zrušili stovky letov a zatvorené boli podniky, vládne budovy, školy, súdy, ale aj miestna burza. Na sociálnych sieťach sa objavili fotografie zaplavených sídlisk, vyvrátených stromov, či lanovkovej kabínky, ktorá narazila do jednej z budov.