Počet obetí v Las Vegas sa zvýšil na 58 mŕtvych a 515 zranených

Polícia v uliciach Las Vegas, 2. október 2017. Foto: TASR/AP Polícia v uliciach Las Vegas, 2. október 2017. Foto: TASR/AP

Las Vegas 2. októbra (TASR) - Na najmenej 58 mŕtvych a 515 zranených stúpol počet obetí nedeľňajšej streľby v americkom meste Las Vegas. Oznámil to dnes miestny šerif Joe Lombardo, ktorého cituje agentúra AP.Podľa FBI nemal páchateľ, 64-ročný beloch Stephen Paddock, prepojenie so žiadnou medzinárodnou teroristickou skupinou. Vyhlásenie prišlo krátko po tom, ako sa džihádistická organizácia Islamský štát (IS) prihlásila k zodpovednosti za tento čin, pričom vyhlásila, že útočník iba pred niekoľkými mesiacmi konvertoval na islam.IS v minulosti často zverejnil zveličené alebo nepravdivé tvrdenia o príslušnosti útočníkov k tejto organizácii. Americkí vyšetrovatelia stále zisťujú motív Paddockovho činu, predpokladajú však, že konal sám.Skoršie správy hovorili o tom, že útočníka sprevádzala jeho partnerka, 62-ročná Marilou Danleyová austrálskeho pôvodu, ktorá už 20 rokov žije v USA. "Lokalizovali sme ju mimo územia krajiny; nebola s ním, keď sa ubytoval v inkriminovanom lasvegaskom hoteli," povedal pre novinárov Lombardo.Útočník bol obyvateľom nevadského mesta Mesquite, ležiaceho 140 kilometrov severovýchodne od Las Vegas.Paddock v nedeľu o 22.08 h miestneho času (dnes 09.08 h SELČ) spustil z okna svojej izby na 32. poschodí hotela Mandalay Bay na rušnom bulvári Las Vegas Strip streľbu do návštevníkov festivalu country hudby. Na koncerte v blízkosti hotela bolo zhruba 22.000 ľudí. Paddock sa ešte pred príchodom špeciálneho komanda zastrelil.Americký prezident Donald Trump v televíznom prejave označil lasvegaský masaker za "rýdze zlo" a vyhlásil, že krajina cíti "smútok, šok a žiaľ". Zároveň nariadil, aby boli vlajky na úradoch stiahnuté na pol žrde. Trump ocenil rýchly zásah polície, čím sa predišlo ešte väčšej tragédii.Ide o najhorší masaker svojho druhu na území USA. Dovtedy najkrvavejší útok spáchal 29-ročný Omar Mateen, ktorý v nočnom gejklube Pulse v meste Orlando na Floride zabil 49 ľudí a ďalších 53 zranil.