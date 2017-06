Počet obetí v Teheráne stúpol na 17, Rúhánímu kondoloval aj Asad

Sýrsky prezident Bašár Asad. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 8. júna (TASR) - Iránske úrady dnes oznámili, že útoky, ktoré sa odohrali v stredu na dvoch miestach Teheránu, si vyžiadali 17 obetí na životoch.Informovala o tom iránska štátna tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na riaditeľa centra forenznej medicíny Ahmada Šodžaeího. Ako dodal v rozhovore pre iránsku televíziu, tri z obetí sú ženy.Terčom dvoch stredajších útokov sa stali iránsky parlament a mauzóleum vodcu iránskej revolúcie ajatolláha Rúholláha Chomejního. Útoky, ku ktorým sa prihlásila skupina Islamský štát, si vyžiadali okrem obetí na životoch aj vyše 40 zranených.Iránska polícia dnes oznámila, že v súvislosti s útokmi zadržiavajú úrady šesť podozrivých osôb. Podľa iránskych médií odvolávajúcich sa na vysokopostavený zdroj v bezpečnostných zložkách sú všetci páchatelia útokov občanmi Iránu.Okrem toho dnes iránske ministerstvo pre tajné služby potvrdilo, že päť z mužov, ktorí podnikli útoky v Teheráne, bojovalo v radoch IS. Muži podľa ministerstva opustili Irán a išli bojovať za IS do irackého mesta Mósul, ako aj do sýrskej Rakky, faktického hlavného mesta IS.V súvislosti so stredajšími útokmi v Teheráne vyslovil dnes sýrsky prezident Bašár Asad sústrasť iránskemu prezidentovi Hasanovi Rúhánímu. Ako oznámila Asadova tlačová služba, sýrsky líder tak urobil v telefonickom rozhovore s Rúháním.Asad počas telefonátu vyhlásil, že Sýria a Irán bojujú proti terorizmu v jednom šíku. Rúhání zasa zdôraznil, že tieto teroristické činy nezlomia rozhodnosť iránskeho ľudu a Irán bude pokračovať v poskytovaní pomoci Sýrii v jej boji proti teroristom. Iránsky prezident v tejto súvislosti vyzdvihol úspechy, ktoré sýrska armáda dosiahla v boji proti islamistickým povstalcom na svojom území.V sýrskej občianskej vojne stojí Irán spolu s Ruskom na strane súčasného sýrskeho vedenia. Iránom podporované jednotky libanonského šiitského hnutia Hizballáh na bojiskách v Sýrii aktívne podporujú armádu vernú prezidentovi Asadovi.