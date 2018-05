Počet obyvateľov SR sa vlani zvýšil, pribudli sobáše, ale i rozvody

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 28. mája (TASR) – Počet obyvateľov SR sa vlani zvýšil, k 31. decembru 2017 ich bolo 5.443.120, z toho bolo 2.786.606 žien. Celkovo vzrástol o 7777 osôb, avšak bol to nižší prírastok ako v roku 2016. Vyplýva to zo štatistík, ktoré na pondelkovej tlačovej konferencii predstavil predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Alexander Ballek.Vlani sa narodilo 57.969 živých detí, čo je o 412 viac ako v roku 2016. Podľa slov Balleka pokračoval rastúci trend nastúpený v roku 2013. Minulý rok zomrelo 53.914 osôb, čo je o 1563 viac ako rok predtým.Uzavretých bolo 31.309 manželstiev. Podľa generálnej riaditeľky sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmily Ivančíkovej, najvyššia sobášnosť bola v Bratislavskom a Prešovskom kraji. V uplynulom roku sa rozviedlo 9618 párov. V porovnaní s rokom 2016 bol počet sobášov vyšší o 1412, rovnako sa zvýšil aj počet rozvodov, o 322. Na 100 uzavretých manželstiev pripadlo 31 rozvodov. V tomto prípade bol zaznamenaný rast po dlhodobejšom poklese, ktorý trval do roku 2008. Najvyššia rozvodovosť bola podľa Ivančíkovej zaznamenaná v Bratislavskom a Trnavskom kraji.povedal Ballek. Celkový prírastok obyvateľstva dosiahol vlani 7777 osôb a bol o 1314 ľudí menší ako rok predtým.Ballek skonštatoval, že v SR pokračuje starnutie populácie. Vlani tvoril podiel detí vo veku 0 – 14 rokov 15,6 percenta.poznamenal predseda ŠÚ SR. Zvýšil sa aj mediánový vek o 0,4 roka, pričom dosiahol hodnotu 40,2 roka a prvýkrát prekročil hranicu 40 rokov. V praxi to znamená, že polovica populácie je staršia ako 40 rokov. Index starnutia, ktorým sa štandardne meria demografické starnutie (pomer medzi deťmi do 14 rokov a staršou generáciou vo veku (65+) sa zvýšil o 2,5 bodu. Vlani tak na 100 detí vo veku 0-14 rokov pripadalo 99 osôb 65-ročných a starších.povedal Ballek.Medzi zaujímavosti vlaňajších štatistík možno zaradiť fakt, že najstaršia nevesta mala 86 rokov a zobrala si 79-ročného ženícha. Najstarším ženíchom vlaňajška bol 91-ročný muž, ktorý si vzal 61-ročnú nevestu. Najdlhšie trvajúce manželstvo, ktoré bolo vlani rozvedené, vydržalo 56 rokov, najkratšie trvajúce manželstvo trvalo päť mesiacov. Na konci roka žilo na Slovensku 1014 osôb vo veku 100 a viac rokov.informovala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.K hlavným trendom populačného vývoja v priebehu uplynulých 25 rokov samostatnej SR možno poznamenať, že početnosť obyvateľstva sa zvyšuje, ale tempo prírastku je nízke. Zo štatistík ŠÚ SR vyplýva, že nadpolovičná väčšina obyvateľstva žije v mestách (53,6 percenta). Sobášnosť má nízku intenzitu vzhľadom na početnosť sobášov schopného obyvateľstva. Rastie aj počet rozvodov po dlhšom období trvania manželstva. Podľa Podmanickej úhrnná plodnosť bola počas sledovaného obdobia 25 rokov pod hranicou jednoduchej reprodukcie (2,1 dieťaťa na jednu ženu), jej hodnoty sa v rokoch 1993–2017 pohybovali od 1,2 – 1,9 dieťaťa. Potratovosť má klesajúci trend. Stredná dĺžka života sa zvyšuje, v priebehu uplynulých 25 rokov sa zvýšila u mužov o 5,4 roka a u žien o 3,7 roka.