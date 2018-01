Počet ochorení chrípkového charakteru v ČR sa znepokojujúco zvyšuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 26. januára (TASR) - Výskyt ochorení chrípkového charakteru sa podobne ako v Rakúsku či Maďarsku zvyšuje v týchto dňoch aj v Česku, kde na 100.000 ľudí pripadá viac ako 1600 pacientov, čo je už na hranici chrípkovej epidémie.Vyplýva to z informácií tamojších elektronických médií s odvolaním sa na zdravotnícke a hygienické zdroje.Podľa nich sa oproti predchádzajúcemu týždňu zvýšil počet akútnych respiračných ochorení o 26 percent, avšak počet pacientov s diagnostikovanou chrípkou sa zvýšil o viac ako štvornásobok.Najhoršia je aktuálne situácia v Libereckom, Juhočeskom a Zlínskom kraji, kde hygienici odporučili zákaz návštev v nemocničných zariadeniach, ako aj domovoch seniorov. Zvyšovanie počtu ochorení však hlásia aj z ďalších krajov ČR.Najviac pacientov je z radov detí vo veku od šesť do 14 rokov.V Moravskosliezskom a Juhomoravskom kraji, susediacich so Slovenskom, tiež zaznamenali nárast počtu chrípkových ochorení. V prvom z nich pripadá na 100.000 ľudí 1581 chorých a situácia je ešte tesne pod hranicou epidémie, v druhom je to asi 1700 pacientov na 100.000 ľudí, čo predstavuje zrejme začiatok epidémie.