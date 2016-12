Počet operavaných v nemocniciach klesá, jednodňová starostlivosť stúpa

Ilustračné foto. Foto: archív Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave Foto: archív Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave

Bratislava 31. decembra (TASR) - Chirurgické ambulancie vyhľadalo minulý rok 2,7 milióna ľudí. Lekári počas návštev urobili 2,2 milióna chirurgických zákrokov. Počet týchto výkonov stúpol v porovnaní s rokom 2014 o viac ako štyri percentá.Išlo najmä o chirurgické ošetrenie rán, odstránenie kožných a podkožných nádorov, chirurgické výkony pre hnisavé ochorenie kože a podkožia, ošetrenie popálenín. Uvádza to Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).Počet operovaných pacientov v nemocniciach v minulom roku klesol. Zvýšilo sa však množstvo pacientov, ktorí sa podrobili operačnému výkonu v útvaroch jednodňovej starostlivosti.V ústavnej zdravotnej starostlivosti lekári operovali takmer 271.000 pacientov, tí podstúpili približne 276.000 chirurgických operácií.píše NCZI.Deťom a mladistvým do 18 rokov najčastejšie operovali oko, ucho a nos. Podstúpili tiež operácie muskulárneho a tráviaceho systému či mužských pohlavných orgánov. U dospelých prevládali operácie muskulárneho systému, potom tráviacich orgánov a operácie ženských pohlavných orgánov.Ďalších asi 44.800 ľudí podstúpilo operácie v rámci neodkladnej chirurgickej pomoci. Väčšinou to boli operácie po úraze, nasledovali zákroky pre náhle brušné príhody a náhle cievne príhody.uvádza NCZI. Zákroku v takýchto útvaroch sa podrobilo asi 211.500 ľudí, najviac v Bratislavskom a Košickom kraji. Oproti roku 2014 sa počet operovaných pacientov jednodňovej zdravotnej starostlivosti zvýšil o približne 6800, v porovnaní s rokom 2013 o asi 45.000.Deti a mladistvých najčastejšie operovali v rámci jednodňovej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia. Dospelých zase v odbore chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia, oftalmológia, gynekológia a pôrodníctvo.