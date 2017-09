Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. septembra (TASR) - Posledné mesiace priniesli Slovensku rekordný počet osobných bankrotov. Do konca augusta tohto roka vyhlásilo takzvaný malý konkurz 2390 osôb, čo je o 284 percent viac ako za celý rok 2016. Osobný bankrot vtedy vyhlásilo 841 ľudí. Ukázala to analýza poradenskej spoločnosti Bisnode.Počet osobných bankrotov na Slovensku je rekordne vysoký. V roku 2014 oň požiadalo 582 osôb, rok na to dovedna 692 ľudí a v roku 2016 bolo číslo osobných bankrotov vyššie o necelé dve stovky.Tento rok je však zlomový.povedala Petra Štěpánová, analytička spoločnosti Bisnode. Cieľom zmien v konkurznom zákone bolo podstatne znížiť náklady spojené s rozbehom procesu oddlženia.Najviac osobných bankrotov bolo v tomto roku vyhlásených v posledných troch mesiacoch – v júni, júli a v auguste, keď sa dlhov zbavili stovky Slovákov.Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá uľahčuje vyhlásenie osobných bankrotov, platí od 1. marca 2017. Osobný bankrot sa môže vyhlásiť len raz za 10 rokov. Na vyhlásenie osobného bankrotu bolo doposiaľ nutné mať majetok vo výške aspoň 1650 eur, podľa novely táto podmienka už neplatí.