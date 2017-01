Počet ozbrojených útokov a teroristických činov vlani výrazne stúpol

Ľudia v blízkosti miesta činu, kde utečenec v kamióne 19. decembra 2016 pozrážal dav ľudí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. januára (TASR) - Počet ozbrojených útokov a teroristických činov sa vlani oproti roku 2015 zvýšil o 26 percent, pričom celosvetovo dosiahol počtu 24.000, a to najmä v dôsledku eskalácie násilia na Ukrajine, v Turecku a Jemene. Vyplýva to zo správy, ktorú v pondelok zverejnila americká analytická spoločnosť IHS.Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) rozšírila vlani svoju geografickú pôsobnosť a prispela k prehĺbeniu dlhodobých konfliktov v Iraku a Sýrii. Islamský štát uskutočnil vlani na celom svete 4236 útokov, pri ktorých podľa výročnej analýzy IHS zahynulo 10.807 ľudí." uviedol riaditeľ IHS Matthew Henman." uviedol ďalej Henman, pričom dodal, že tieto útoky predstavovali 16 percent všetkých útokov spáchaných IS, čo je oproti ôsmim percentám v roku 2015 výrazný nárast.Počet útokov militantov na východe Ukrajiny sa vlani oproti roku 2015 zoštvornásobil a dosiahol počtu 4449, pričom 3417 z nich spáchali podľa IHS proruskí separatisti v Doneckej ľudovej republike (DĽR). Pri útokoch na východe Ukrajiny zahynulo vlani 124 ľudí, čo svedčí o skutočnosti, že ide o konflikt nízkej intenzity, keď k ozbrojeným potýčkam dochádza pozdĺž statických línií.