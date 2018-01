Počet predajcov áut do roku 2025 rapídne klesne

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) - Podiel vozidiel vyrábaných v západnej Európe bude do roku 2030 nižší ako 5 %, keďže výroba sa z veľkej časti presunie do Ázie. Presvedčených je o tom 74 % top manažérov v autopriemysle.Trendom číslo jeden v odvetví sú elektrické vozidlá s vodíkovými palivovými článkami. Spotrebiteľov však viac ako nové technológie pohonu zaujímajú životnosť a cena auta. Tieto zistenia prinieslo 19. vydanie celosvetového prieskumu KPMG Global Automotive Executive Survey.Viac ako polovica (56 %) opýtaných manažérov sa v prieskume vyjadrila, že podľa ich názoru počet predajcov áut klesne do roku 2025 o 30 až 50 %. Takmer osem z desiatich respondentov je presvedčených, že jedinou možnosťou na prežitie predajcov je reštrukturalizácia na servisné miesta alebo strediská pre použité automobily.V súčasnosti sa vo viac ako 700 továrňach vyrába 3000 rôznych modelov, iba 2 % z nich sú čisto elektrické vozidlá. Viac ako tri štvrtiny opýtaných manažérov v prieskume KPMG uviedli, že podľa nich budú skutočným prelomom v elektromobilite až elektrické vozidlá s vodíkovými palivovými článkami. Z tradičných výrobcov áut za budúcich lídrov v tejto oblasti respondenti najčastejšie označili BMW (21 %) a Teslu (14 %).Napriek trendom, ktoré predpokladajú top manažéri z priemyslu, viac ako dve tretiny spotrebiteľov, ktorí sa prieskumu zúčastnili, tvrdia, že sa o technológiu pohonných jednotiek nezaujímajú. Chcú iba čo najtrvácnejšie, cenovo konkurencieschopné riešenie, ktoré ich dostane z bodu A do bodu B.tvrdí Peter Nemečkay, líder pre sektor automobilového priemyslu KPMG na Slovensku.V rebríčku výrobcov automobilov, ktorým respondenti prieskumu KPMG predpovedajú najvyšší rast trhového podielu, si aj tento rok udržalo prvú pozíciu BMW. Úspech bavorskej automobilky očakáva 59 % opýtaných top manažérov. Druhú a tretiu pozíciu si v porovnaní s minulým rokom vymenili Daimler/Mercedes Benz (aktuálne druhé miesto) a Toyota Group. Automobilka Volkswagen sa posunula zo šiesteho na piate miesto. Najväčší posun vpred zaznamenala Tesla, ktorá sa vyšvihla z ôsmeho miesta v roku 2017 na aktuálnu štvrtú pozíciu.V krajinách V4 sa väčšina (56 %) respondentov Global Automotive Executive Survey 2018 vyjadrila, že výrobcovia automobilov a technologické firmy budú v budúcnosti skôr konkurentmi ako obchodnými partnermi. Rovnaká nadpolovičná väčšina si však myslí, že ak firmy v automobilovom priemysle nezavedú štruktúrovaný prístup k spolupráci s inovatívnymi start-upmi, môže to viesť k ich zlyhaniu. Spolupráca s partnermi z príbuzných odvetví je totiž podľa manažérov v regióne jednou z dvoch najdôležitejších stratégií, na ktorých stojí úspech spoločnosti. Druhou je vytváranie strategických aliancií alebo partnerstiev formou spoločných podnikov.