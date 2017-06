Počet prípadov cholery v Jemene dosiahol 100.000

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saná 9. júna (TASR) - Epidémia cholery v Jemene pripravila o život už takmer 800 ľudí a panuje podozrenie, že nakazila si 100.000 ľudí. Vyplýva to z vyjadrenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a jemenského predstaviteľa zdravotníctva.Námestník ministra zdravotníctva povstaleckej vlády v Saná, Násir Argaly, vo štvrtok informoval, že cholera nakazila od konca apríla už vyše 96.000 ľudí a najmenej 746 z nich zomrelo. Vinu pripísal už dva roky trvajúcej vojenskej operácii, ktorú vedie Saudská Arábia proti povstaleckým húsíom. Boje poškodili infraštruktúru a vyústili v nedostatok liekov.Podľa WHO počet prípadov, u ktorých majú podozrenie na choleru, vzrástol na 101.820 a počet mŕtvych na 791 k 7. júnu. V spoločnom vyhlásení s Detským fondom OSN (UNICEF) WHO uviedla, že 46 percent prípadov cholery tvoria deti do 15 rokov veku. Mnohé z detí, ktoré na choleru zomreli, boli silno podvyživené.Jemenskí zdravotníci informovali, že do mesta Aden, ktoré je pod kontrolou vládnych síl, dorazila zo Spojených arabských emirátov (SAE) letecky humanitárna pomoc s 50 tonami liekov na choleru. SAE sú súčasťou koalície pod vedením Saudskej Arábie, ktorá vedie boj s jemenskými povstalcami.