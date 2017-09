Počet prvákov v systéme duálneho vzdelávania sa zvýšil o 27 percent

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - V septembri nastúpilo do školských lavíc v rámci systému duálneho vzdelávania 1370 prvákov v 58 stredných odborných školách. Ich počet vzrástol oproti minulému roku o 27 percent. Najviac prvákov, a to 381, je v Žilinskom kraji, za ním nasleduje Trenčiansky kraj s 294 žiakmi. Informuje o tom Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).Žiaci sa začali pripravovať na svoje budúce povolanie v odboroch ako mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, nástrojár, obrábač kovov, pracovník marketingu, stolár, kuchár, obchodný pracovník, klampiar, železničiar, obuvník, lakovník, karosár, agromechanizátor – opravár a mnohé ďalšie. Praktickú časť výučby absolvujú u 156 zamestnávateľov, ktorí tím najlepším po skončení štúdia ponúknu pracovné miesto.uviedol riaditeľ ŠIOV Michal Bartók. Ako dodal, nárast záujmu žiakov je výsledkom vzájomnej spolupráce so zamestnávateľmi, školami, stavovskými a profesijnými organizáciami i vyššími územnými celkami.V tomto školskom roku je v systéme duálneho vzdelávania pre žiakov prvého ročníka otvorených 51 študijných a učebných odborov v 58 stredných odborných školách. Praktické vyučovanie im na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní a učebnej zmluvy poskytuje 156 zamestnávateľov. K dispozícii majú trojročné a štvorročné učebné a študijné odbory.