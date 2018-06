Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. júna (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti minulý týždeň nečakane klesol. Uviedlo to americké ministerstvo práce.Ako informovalo, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol za týždeň do 9. júna 218.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to predstavuje pokles o 4000, pričom ekonómovia počítali s rastom počtu žiadostí na 224.000.Klesol aj 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, nakoľko nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Oproti predchádzajúcemu týždňu sa znížil o 1250 na 224.250 žiadostí.Navyše, počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, klesol na 44,5-ročné minimum. Ich počet sa za týždeň do 2. júna znížil o 49.000 na 1,70 milióna, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od decembra 1973.