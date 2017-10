Počet schválených hypoték klesol v Británii na 3-mesačné minimum

Ilustračné foto Foto: J&T REAL ESTATE Foto: J&T REAL ESTATE

Londýn 25. októbra (TASR) - Počet schválených hypotekárnych úverov zaznamenal v Británii minulý mesiac pokles, pričom dosiahol 3-mesačné minimum. Uviedol to v stredu inštitút UK Finance. Ten začal pôsobiť od júla tohto roka a vznikol zlúčením väčšiny aktivít šiestich finančných skupín vrátane Britskej bankovej asociácie (BBA). Tá pôvodne zverejňovala údaje o vývoji v oblasti hypoték zo strany bánk, ktoré boli jej členmi.Ako inštitút informoval, v septembri bolo schválených celkovo 41.584 hypoték oproti 41.762 úverom odsúhlasených v auguste.Hrubý objem úverov na bývanie dosiahol v septembri 13,3 miliardy libier (14,89 miliardy eur), čo je v súlade s objemom v predchádzajúcich mesiacoch. V porovnaní so septembrom minulého roka to však znamená o 9 % viac. Čistý objem hypotekárnych úverov sa v porovnaní so septembrom 2016 zvýšil o 2,7 %.