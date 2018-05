Počet schválených hypoték v Británii sa v apríli vráti k rastu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. mája (TASR) - Po marcovom poklese sa proces schvaľovania hypoték v Británii minulý mesiac opäť zotavil. Uviedol to inštitút UK Finance. Napriek zvýšeniu počtu schválených hypoték však ekonómovia neočakávajú, že v nasledujúcich mesiacoch by malo dôjsť k výraznejšiemu rastu aktivity v tejto oblasti.Podľa UK Finance schválili britské banky 38.049 úverov na bývanie. V marci to bolo 37.606. Inštitút začal na trhu pôsobiť v lete minulého roka, pričom vznikol zlúčením väčšiny aktivít šiestich finančných skupín vrátane Britskej bankovej asociácie (BBA). Tá pôvodne zverejňovala údaje o vývoji v oblasti hypoték zo strany bánk, ktoré boli jej členmi.Zvýšil sa aj objem úverov. Hrubý objem hypotekárnych úverov vzrástol v apríli medziročne o 13,3 % na 20,4 miliardy libier (23,30 miliardy eura). Hansen Lu, ekonóm z Capital Economics, však predpokladá, že schvaľovanie úverov zotrvá na približne rovnakej úrovni až do konca roka. Ako dodal, v porovnaní s rokom 2017 sa počty schválených hypoték ku koncu roka 2018 príliš líšiť nebudú.