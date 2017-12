Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. decembra (TASR) - Počet schválených hypotekárnych úverov v Británii klesol minulý mesiac na vyše ročné minimum. Uviedol to vo štvrtok inštitút UK Finance. Inštitút vznikol zlúčením väčšiny aktivít šiestich finančných skupín vrátane Britskej bankovej asociácie (BBA). Tá pôvodne zverejňovala údaje o vývoji v oblasti hypoték zo strany bánk, ktoré boli jej členmi.Počet schválených hypoték dosiahol podľa UK Financie za november 39.507. V predchádzajúcom mesiaci to bolo 40.417 schválených úverov na bývanie. Novembrový údaj znamená najnižší počet schválených hypoték od augusta 2016, keď počet odsúhlasených hypotekárnych úverov dosiahol 38.308.Hrubý objem úverov na bývanie dosiahol v novembri 13,9 miliardy libier (15,69 miliardy eur). V porovnaní s novembrom minulého roka to znamená zvýšenie o 13 %. Čistý objem hypotekárnych úverov sa v porovnaní s novembrom 2016 zvýšil o 2,8 %.(1 EUR = 0,88593 GBP)