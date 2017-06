Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 7. júna (TASR) – Počet Slovákov, ktorí krátkodobo pracujú v zahraničí, klesá. Podľa najnovších údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR ich v prvom štvrťroku tohto roka takto pracovalo 155.200, čo v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška znamenalo pokles o 2,9 %.Podľa riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania ŠÚ SR Ivana Chrappu ide o zmenu trendu, keďže od konca roka 2014 úrad zaznamenával postupný rast ľudí, ktorí pracovali v zahraniční krátkodobo, teda do jedného roka. V minulom roku sa tieto počty ľudí začali podľa jeho slov spomaľovať, až na konci vlaňajška vyústili do poklesu a toto znižovanie pokračovalo aj v prvých mesiacoch tohto roka.Podľa Chrappu to do určitej miery súvisí aj s tým, do akých krajín Slováci odchádzajú za prácou.priblížil. Naopak, prírastky krátkodobo pracujúcich Slovákov sa prejavili skôr v susedných krajinách.vysvetlil Chrappa.Na druhej strane však podľa neho na takúto zmenu trendu pôsobí aj ďalší faktor, a to je zvýšený dopyt po pracovnej sile na Slovensku.opísal. Neplatí to však podľa jeho slov v stavebníctve, kde štatistici naďalej zaznamenávajú nárast pracujúcich v zahraničí.V prvom štvrťroku tohto roka podľa ŠÚ SR pracovalo v zahraničí do jedného roka v stavebníctve 46.600 Slovákov, v zdravotníctve a sociálnej pomoci to bolo 37.900 ľudí a napríklad v priemysle 29.000 osôb.Najviac, teda 52.400 ľudí pracovalo v Rakúsku, nasledovala Česká republika s 39.100 pracujúcimi Slovákmi a Nemecko, kde si našlo uplatnenie 24.500 ľudí. Z regionálneho hľadiska si našlo prácu v zahraničí najviac ľudí z Prešovského kraja, a to 42.000.