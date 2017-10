Počet sociálno-patologických javov v rodinách v rámci BBSK vzrástol

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rimavská Sobota 4. októbra (TASR) – Za posledné obdobie je badať nárast výskytu sociálno-patologických javov v rodinách, žijúcich na území Banskobystrického kraja (BBSK), s čím sa odborníci denne stretávajú v rámci terénnej sociálnej práce. Pre TASR to uviedla Andrea Gállová, prezidentka Asociácie pre sociálny rozvoj a podporu občanov (ASRPO) so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo pre ľudí v ťažkej sociálno-ekonomickej situácii.priblížila Gállová. V roku 2018 by preto podľa nej chceli v ASRPO výkon sociálnej práce zintenzívniť a byť ešte viac nápomocní občanom v zložitej životnej situácii.Sociálnej a zdravotnej oblasti bola venovaná i nedávna vedecká konferencia pod názvom Úlohy zdravotníctva a sociálnej práce v dnešnej spoločnosti. Viedol ju rektor a zriaďovateľ Vysokej školy svätej Alžbety (VŠ SA), vedec, lekár, farmakológ a profesor medicíny Vladimír Krčméry.zdôraznila Gállová.Ako pokračovala, vedecká konferencia bola zorganizovaná pod záštitou a s podporou Krčméryho štvrtýkrát.dodala prezidentka ASRPO.