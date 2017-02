Počet transplantácií orgánov by mal na Slovensku naďalej rásť

Ilustračná snímka Foto: TASR/ Štefan Puškáš Foto: TASR/ Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. februára (TASR) – Počet orgánových transplantácií na Slovensku stúpa. Avizuje to minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Na dnešné rokovanie vlády predkladá vyhodnotenie plnenia národného transplantačného programu. V roku 2015 lekári transplantovali 184 obličiek, 27 sŕdc a 34 pečení, čo bolo viac ako rok predtým, kedy transplantovali iba 125 obličiek, 17 sŕdc a 23 pečení.Nárast ministerstvo zdravotníctva považuje za úspech, v trende by chcelo pokračovať. V porovnaní s európskymi krajinami sa totiž Slovensko v minulosti zaraďovalo medzi tie, ktoré orgány málo transplantujú. Národný transplantačný program prináša opatrenia, ktoré majú negatívny stav zmeniť. Plniť sa bude aj v nasledujúcich dvoch rokoch. V tomto použije ministerstvo na podporu transplantácií orgánov a tkanív 150.000 eur.Ministri majú na dnešnom zasadnutí vlády schváliť aj aktualizáciu personálnej štruktúry Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii. Slovensko sťahuje z Bruselu úradníkov, ktorých tu vyslalo vlani v súvislosti s predsedníctvom krajiny v Rade EÚ. Dočasné pozície ministerstvo zahraničných vecí zruší postupne do konca júla. Niektorí zamestnanci ešte pomáhajú pri plnení úloh súvisiacich so súčasným predsedníctvom Malty.Letný čas sa tento rok na Slovensku začne v nedeľu 26. marca a skončí v nedeľu 29. októbra. Jeho zavedenie má dnes schváliť kabinet na návrh ministra práce Jána Richtera. Vládne nariadenie stanovuje začiatok a koniec letného času v rokoch 2017 až 2021. Vychádza z oznámenia Európskej komisie, ktorá je povinná každých päť rokov uverejniť časový plán uvádzajúci konkrétne dátumy pre začiatok a koniec letného času.Kabinet posúdi aj ratifikáciu dvoch dodatkov k protokolom o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 a o perzistentných organických látkach z roku 1998. Oba sa týkajú medzinárodného Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979. Dokumenty predkladá minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).