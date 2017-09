Počet turistov v Británii v júli prvýkrát prekročil štyri milióny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. septembra (TASR) - Počet zahraničných turistov v Spojenom kráľovstve v júli prvýkrát v histórii prekročil hranicu štyroch miliónov. Návštevníci zo zámoria pritom minuli na britských ostrovoch 2,75 miliardy libier (3,53 miliardy eur). Uviedol to dnes štatistický úrad ONS.Štatistiky tiež ukázali, že Briti v júli, naopak, obmedzili cesty do zahraničia. Počet ľudí, ktorí v júli vycestovali, sa znížil o 2 %, na 6,9 milióna, pričom aj ich výdavky klesli o 2 % na 4,5 miliardy GBP.Oslabenie libry po vlaňajšom referende o brexite spôsobilo, že Spojené kráľovstvo je lacnejším cieľom pre zahraničných turistov, zatiaľ čo Britom pobyt v zahraničí zdražel.Patricia Yatesová z propagačnej agentúry VisitBritain však uviedla, že libra len čiastočne prispela k nárastu zahraničných turistov. "Vieme, že slabá libra pomáha, ale nie je motiváciou pre turistov, ktorí prichádzajú na prvú návštevu Británie. Väčšina ľudí zo zámoria ani nevie, aký je výmenný kurz."Za prvých sedem mesiacov roka stúpol počet zahraničných návštevníkov v Británii o 8 % a ich výdavky dosiahli 13,3 miliardy GBP.Podľa ONS cestovný ruch sa podieľa 127 miliardami libier na príjmoch britskej ekonomiky.Najviac turistov prichádza do Británie z Európy. Vlani sa ich celkový počet zvýšil o 4 % na 15,1 milióna ľudí. Druhou najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia Severnej Ameriky, ktorých prišlo minulý rok 2,9 milióna, o 2 % viac ako v roku 2015.Počet návštevníkov z Austrálie, Číny, Indie a štátov Perzského zálivu vlani vzrástol o 18 % na 3,6 milióna osôb.Podľa Yatesovej k tomu prispelo aj zvýšenie kapacity leteckých spoločností, najmä medzi Britániou a Čínou a na linkách do Severnej Ameriky.Britský minister pre cestovný ruch John Glen v tejto súvislosti skonštatoval, že turizmus je dôležitým odvetvím ekonomiky, vytvára pracovné miesta a zvyšuje tempo rastu hospodárstva.