Počet turistov v Paríži sa v 1. polroku zvýšil o vyše 10 %

Paríž 22. augusta (TASR) - Mnohí turisti, ktorí sa vyhýbali francúzskemu hlavnému mestu po teroristických útokoch, sa teraz do Paríža vracajú. V 1. polroku do hotelov v regióne prišlo 16,4 milióna turistov, uviedol dnes región Paríž. To bolo v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška viac o 10,2 %. Také dobré čísla boli zaznamenané naposledy približne pred desiatimi rokmi.Do Paríža prichádza tento rok viac zahraničných turistov, uviedol šéf Výboru pre turizmus regiónu Paríž Frédéric Valletoux. Znížil sa len počet návštevníkov z Veľkej Británie pre neistoty spojené s brexitom.Najviac zahraničných hostí pricestovalo v prvých 6 mesiacoch z USA, Británie, Číny a Nemecka. Počet čínskych turistov medziročne vyskočil o 30 % a nemeckých o 20 %.V roku 2016 mali výrazný negatívny vplyv na turizmus teroristické útoky v Paríži a Nice. Bezpečnostná situácia zostáva napätá aj v tomto roku. Francúzsko očakáva, že v celom roku 2017 do krajiny pricestuje až 89 miliónov zahraničných návštevníkov. Vlani to bolo 82,6 milióna.