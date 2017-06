Počet ubytovaných návštevníkov Zemplínskej šíravy vlani stúpol o 40 %

Ilustračné foto Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kaluža 30. júna (TASR) – Počet návštevníkov Zemplínskej šíravy v roku 2016 stúpol. Tamojšie strediská zaznamenali aj viac prenocovaní.Počet ubytovaných návštevníkov v strediskách okolo Zemplínskej šíravy sa vlani zvýšil o 40 %.uviedla to na dnešnej tlačovej konferencii výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Najväčší záujem o túto destináciu je zo strany domácich, Slováci tu vlani strávili viac ako 80 % všetkých nocí. V priemere najdlhšie sa tu ubytovali Ukrajinci.Riaditeľka zdôraznila, že Zemplínska šírava je z hľadiska cestovného ruchu v celej destinácii Košice región jednou z najdôležitejších lokalít.doplnila.Košice Región Turizmus vidí potenciál rozvoja tejto lokality v štyroch tematických oblastiach, a to voda a vodné dobrodružstvá, cyklo-dobrodružstvá, prepojenie Šíravy s Tokajskou vinohradníckou oblasťou a napokon kultúrne a historické dedičstvo.ozrejmila s tým, že UNESCO na dosah odkazuje na ojedinelú dostupnosť až 18 pamiatok svetového dedičstva z Košíc autom do 100 minút.K rozvojovým plánom v lokalite Zemplínskej šíravy by podľa jej ďalších slov mali prispieť aj rôzne projekty lokálnych aktérov v cestovnom ruchu, na realizáciu ktorých získajú v roku 2017 finančné príspevky v celkovej výške viac ako 50.000 eur. Jedným z podporených projektov je letné lákadlo – Pieskové kráľovstvo na Šírave, ktoré vyrástlo zo stovák ton piesku pri hoteli Glamour v stredisku Kaluža. Breh východoslovenského mora, ako mnohí Šíravu nazývajú, sa v tomto úseku zmenil na pláž v stredomorskom štýle, na ktorej sa nachádzajú sochy z piesku. Patrí medzi ne aj Spišský hrad. Pieskové kráľovstvo bude pre verejnosť prístupné počas celých letných prázdnin, sobotňajšie popoludnia budú patriť deťom.