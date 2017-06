Počet udelených vodičských oprávnení v Rakúsku stúpa len minimálne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Viedeň 24. júna (TASR) - V Rakúsku bolo v roku 2016 udelených alebo rozšírených 118.000 vodičských oprávnení. V medziročnom porovnaní išlo len o minimálny nárast o 74 oprávnení, čiže o 0,1 %. V rokoch 2006 až 2010 počet vodičských oprávnení neustále narastal, odvtedy podľa Statistik Austria došlo k celkovému poklesu o 5,4 %.Najviac vodičských oprávnení sa týkalo skupiny B, a to 82.900, čo predstavuje medziročný pokles o 3,1 %.Oprávnení skupiny AM bolo vydaných približne 31.400, čiže o 4 % menej. Získali ich takmer výlučne mladiství: 93 % oprávnení získali 15-roční a štyri percentá 16-roční. Najviac týchto oprávnení bolo vydaných v Hornom Rakúsku (7400), Dolnom Rakúsku (6100) a Štajersku (5400), najmenej vo Viedni (800).Vodičské oprávnenie skupín A1, A2 a A zaznamenali celkový nárast o 10 %. Oprávnenie skupiny A1, ktorá oprávňuje k vedeniu motocyklov so zdvihovým objemom do 125 kubických centimetrov (cm3) a výkonom najviac 11 kilowattov (kW), bolo udelených zhruba 2000.Vlastníctvo oprávnenia skupiny A2, ktoré umožňuje vedenie motocyklov s výkonom najviac 35 kW, získalo 6600 osôb. Skupina A pre ťažké motocykle, ktorú môžu od roka 2013 získať najmenej 24-roční vodiči až po dvoch rokoch od získania skupiny A2, zaznamenala vzostup až o 20 %. Vlani tak úrady udelili 7600 oprávnení skupiny A.