Počet umelých potratov za 10 rokov klesol, pribúdajú však spontánne

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. júna (TASR) - Počet umelých potratov za posledných 10 rokov klesol, spontánnych však pribúda. Vyplýva to z demografických údajov Štatistického úradu SR.Vlani bolo podľa nich zaznamenaných 15.277 potratov, z toho 9390 umelých a 5887 spontánnych.konštatuje štatistický úrad s tým, že spontánna potratovosť má však rastúci trenddoplnil úrad.Interrupciu vlani najčastejšie podstúpili ženy so stredoškolským vzdelaním s maturitou (40,7 percenta). Potom ženy so základným vzdelaním (21,3 percenta) a vysokoškolsky vzdelané ženy (20 percent). Najmenší podiel tvorili ženy so stredoškolským vzdelaním bez maturity (18 percent).Narodením dieťaťa sa skončilo vlani 79 percent tehotenstiev. Narodilo sa 57.717 detí. Živonardených bolo 57.557. Priemerný vek prvorodičiek bol 27,8 roka. Zvýšil sa aj priemerný vek rodičiek, a to na 30 rokov.V minulom roku podľa štatistického úradu pokračoval trend rastúcej mimomanželskej plodnosti.uviedol ŠÚ SR.Najviac detí sa vlani narodilo matkám s ukončeným vysokoškolským vzdelaním (39,1 percenta). Takmer tretinový podiel na živonarodených majú matky s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou (32,1 percenta).