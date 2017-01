Počet vybavených návštevníkov v infocentre v Poprade každý rok narastá

Ilustračná snímka Foto: TASR/ Oliver Ondráš Ilustračná snímka Foto: TASR/ Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 18. januára (TASR) - Mestská informačná kancelária (MIK) Poprad vybavila v roku 2016 na všetkých svojich pracoviskách 51.372 návštevníkov. Najviac - 37.293 ich bolo v kancelárii na Námestí sv. Egídia, 12.868 zavítalo do infopointu na železničnej stanici a 1211 na sezónne pracovisko v Spišskej Sobote. Najviac klientov bolo zo Slovenska (60 percent), nasledovali Česi (13 percent) a Poliaci (osem percent).Medzi exotických návštevníkov MIK patrili turisti z Hongkongu, Taiwanu, Japonska, Kanady, ale aj Brazílie či Thajska. V informačnej kancelárii zaznamenali výrazný nárast turistov zo Slovenska, ktorí podtatranský región navštívili po prvý raz. "Z pohľadu návštevnosti rekordným mesiacom bol júl, v ktorom sme zaznamenali vrchol sezóny. Letná sezóna pokračovala aj silným augustom a výnimočne úspešným septembrom. Najväčší rozdiel v počte návštevníkov v porovnaní s rokom 2015 bol práve v mesiaci september, kedy sme zaznamenali nárast o viac ako 1100 návštevníkov. Vďaka priaznivému počasiu v našom regióne turisti v hojnom počte navštevovali naše mesto aj v októbri," informovala riaditeľka MIK Poprad Lucia Pitoňáková.Najvýznamnejším krokom MIK v uplynulom roku bolo zriadenie jedného trvalého a dvoch dočasných vysunutých pracovísk, tzv. infopointov. Celoročne sedem dní v týždni je v prevádzke infopoint na železničnej stanici, v lete bol k dispozícii aj v Spišskej Sobote a na prelome rokov i informačný stánok v adventnom mestečku. Medzi službami pribudla ponuka sprevádzania do Spišskej Soboty. Od začiatku roka 2016 sa činnosť rozšírila o prevádzku kina Tatran. Zo služieb poskytovaných MIK sa podľa komunikačného manažéra mesta Poprad Mariána Galajdu čoraz väčšej obľube teší predaj pohľadníc, poštových známok a odoslanie pošty. "V roku 2016 sa v MIK predalo viac ako 2600 známok do celého sveta a viac ako 3000 pohľadníc, čo signalizuje stúpajúci záujem o klasické poštové služby u turistov, ktorí boli z tejto služby často prekvapení," informoval Galajda.Počas celého roka mohli domáci, ale aj turisti objavovať krásu kostolov na Námestí sv. Egídia. Platené prehliadky absolvovalo viac ako 250 osôb. Mestskú časť Spišskú Sobotu navštevovali turisti zväčša individuálne, respektíve využívali možnosť odviesť sa do Mestskej pamiatkovej rezervácie turistickým vláčikom.