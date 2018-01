Počet zahraničných turistov dosiahol vlani v Španielsku nový rekord

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 11. januára (TASR) - Počet zahraničných turistov, ktorí vlani navštívili Španielsko, dosiahol už piaty rok po sebe nový rekord. A to aj napriek teroristickým útokom v Katalánsku a politickej neistote, ktorú vyvolala snaha tohto regiónu o nezávislosť.Španielsko, kde sa cestovný ruch podieľa približne 11 % na výkone ekonomiky, zaznamenalo aj vlani nárast počtu zahraničných turistov. Čiastočne k tomu prispeli obavy o bezpečnosť v iných populárnych dovolenkových destináciách, ako sú Egypt a Turecko.Podľa predbežných údajov, ktoré Madrid zverejnil v stredu (10.1.) neskoro večer, sa počet zahraničných návštevníkov v Španielsku minulý rok zvýšil o 8,9 % na 82 miliónov. To by znamenalo, že Španielsko sa vlani stalo druhou najnavštevovanejšou krajinou na svete, po Francúzsku, a predbehlo aj Spojené štáty na treťom mieste.Predbežné čísla tiež signalizujú, že aj výdavky turistov v Španielsku dosiahli v roku 2017 nový rekord po tom, ako sa v roku 2016 zvýšili o 12,4 %.Zo zatiaľ posledných údajov za prvých 11 mesiacov 2017 vyplýva, že britskí turisti zostali najväčšou skupinou návštevníkov v Španielsku podľa národnosti, aj keď libra po referende o brexite v júni 2016 oslabila, čo zdražilo Britom pobyt v zahraničí. V sledovanom období totiž zavítalo do Španielska 18 miliónov britských turistov, čo je o 7 % viac ako pred rokom.Katalánsko zostalo najnavštevovanejším regiónom Španielska v roku 2017 napriek dvom útokom na hlavné turistické destinácie v auguste, pri ktorých zahynulo 16 ľudí a viac ako 100 utrpelo zranenia.Cestovný ruch v hlavnom meste regiónu v Barcelone po útokoch mierne klesol a znížil sa aj v októbri po nezákonnom hlasovaní o nezávislosti, masových protestoch a násilnostiach. Ale neskôr znova ožil.Turistický priemysel tiež viditeľne profitoval z rozmachu ubytovania cez webové platformy, ako je Airbnb. To však vyvolalo odpor v populárnych destináciách, akými sú Barcelona, Palma de Mallorca alebo San Sebastián, pretože miestni obyvatelia sa sťažujú na pokles bytov na dlhodobý prenájom a zvýšenie ich cien.Nárast turistov priniesol čulejšiu podnikateľskú aktivitu v tomto sektore a zvýšený záujem o fúzie a akvizície medzi hotelovými skupinami. Vo štvrtok spoločnosť NH Hotels odmietla ponuku na prevzatie od svojho súpera Barcelo. To by viedlo k vytvoreniu najväčšieho hotelového reťazca v krajine, aj keď NH Hotels uviedla, že bude stále analyzovať budúce strategické možnosti.