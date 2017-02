Počet zahraničných turistov v ČR vlani vzrástol o 6,7 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 8. februára (TASR) - Vlani prišlo do Česka 9,29 milióna zahraničných turistov. To bolo o 6,7 % viac ako v roku predtým, uviedol dnes Český štatistický úrad (ČSÚ). Počet prenocovaní návštevníkov zo zahraničia vzrástol o 3,8 % na 24,18 milióna.Väčšina zahraničných návštevníkov pricestovala do Česka z Nemecka (1,88 milióna, medziročne viac o 6,4 %). Na nimi nasledovali Slováci (takmer 646.000, +11,7 %) a Briti (470.600, +6,3 %). Naopak, počet ruských turistov medziročne klesol o 6,3 % na 406.400.Na vyše 9 miliónov sa zvýšil aj počet domácich návštevníkov v českých hoteloch a penziónoch. To bolo o 7 % viac než v roku 2015.