Počet zásahov leteckých záchranárov priamo v teréne každoročne stúpa

Ilustračná snímka.

Poprad 10. januára (TASR) - V roku 2017 vzlietli červeno-biele záchranárske vrtuľníky spolu s prúdovými lietadlami upravenými do medicínskej verzie na pomoc 1717 pacientom. Počet primárnych zásahov v teréne pritom každoročne stúpa, čo potvrdil aj nárast oproti predchádzajúcim rokom.uviedla hovorkyňa spoločnosti Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.Druhým najčastejším dôvodom vyslania do terénu boli dopravné nehody, ktoré tvorili 16,5 percenta, vrátane zrazených cyklistov a chodcov. Viac ako 10 percent tvorili pacienti, ktorí po páde z výšky, v mnohých prípadoch s vážnym úrazom chrbtice, potrebovali rýchly a šetrný letecký transport do nemocnice.doplnila Hopjaková.Keďže podmienky pre letovú činnosť sú počas letných mesiacov najpriaznivejšie a dni najdlhšie, najviac práce mali leteckí záchranári tradične práve počas tohto obdobia. Naopak, najmenej zásahov bolo zaznamenaných počas zimných mesiacov.Spoločnosť ATE, ako prevádzkovateľ leteckej záchrannej služby, investovala v minulom roku do kompletnej modernizácie svojho strediska v Žiline.dodáva riaditeľ Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Ján Kuboši.V roku 2017 rozšírila ATE svoju pôsobnosť v leteckej záchrannej službe aj za hranice Slovenskej republiky a na základe súťaže vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky začala v úvode minulého roka svoju pôsobnosť v stredisku Zdravotníckej záchrannej služby Olomouckého kraja.dodáva hovorkyňa.