Počet žiadateľov o azyl v Holandsku vlani klesol takmer o polovicu

Brusel/Amsterdam 17. januára (TASR) - Počet utečencov, ktorí vlani požiadali o azyl v Holandsku, klesol v porovnaní s rokom 2015 o 46 percent. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl s odvolaním sa na údaje imigračného úradu IND.Pokles počtu žiadostí o udelenie azylu z rekordného počtu 58.900 v roku 2015 bol podľa IND do veľkej miery výsledkom vlaňajšej marcovej dohody medzi EÚ a Tureckom, ktorej cieľom je zamedziť nelegálnej migrácii do Európy cez turecké územie a Egejské more. Dohoda, ktorá zaväzuje tureckú stranu prijímať späť utečencov smerujúcich do Európy, sa zrodila počas holandského predsedníctva v Rade EÚ.Riaditeľ IND Rob van Lint v rozhovore pre holandskú rozhlasovú stanicu NPO Radio 1 spresnil, že od uzavretia dohody medzi EÚ a Tureckom klesol predovšetkým počet Sýrčanov, ktorí vlani podali najviac (34 percent) z celkového počtu žiadostí. Za Sýrčanmi nasledovali Eritrejčania (deväť percent) a Albánci (päť percent).Podľa Van Linta v uplynulých mesiacoch podali najviac žiadostí o azyl v Holandsku občania Maroka a Alžírska, teda krajín, ktoré EÚ považuje za bezpečné. Šéf holandskej diplomacie Bert Koenders a štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Klaas Dijkhoff už oznámili, že v priebehu januára odcestujú do Maroka, aby rokovali o návrate odmietnutých marockých žiadateľov o azyl.