Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, mierne klesol, avšak menej, ako očakávali ekonómovia. Priblížil sa však tesnejšie k 45-ročnému minimu. To odzrkadľuje rozmach trhu práce, kde potenciálni zamestnanci ľahšie nájdu prácu, ako firmy obsadia voľné miesta, zvlášť kvalifikované.Podľa údajov amerického ministerstva obchodu sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 14. apríla po očistení od sezónnych vplyvov znížil o 1000 na 232.000. Ekonómovia ale počítali s poklesom žiadostí až na 230.000.Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období mierne vzrástol o 1250 na 231.250.Ministerstvo zároveň informovalo, že počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 7. apríla klesol o 15.000 na 1,86 milióna.Americká ekonomika vytvorila v marci len 103.000 nových pracovných miest, najmenej za šesť mesiacov. Analytici pritom odmietli pripísať toto spomalenie korekcii po výraznom prírastku nových miest vo februári. Poukázali tiež na chladnejšie teploty, ktoré zmiernili tvorbu nových pracovných miest.Trh práce v USA je podľa nich už blízko plnej zamestnanosti. Miera nezamestnanosti je na 17-ročnom minime 4,1 %, teda blízko úrovne 3,8 %, na ktorú by sa podľa odhadu centrálnej banky Fed mala dostať koncom tohto roka.