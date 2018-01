Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane vzrástol

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Washington 11. januára (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane vzrástol a je najvyšší za takmer štyri mesiace. Stále sa však drží na úrovni, ktorá svedčí o zdravom trhu práce. K nárastu žiadostí pravdepodobne prispelo aj zlé počasie, ktoré ochromilo mnohé regióny USA.Podľa najnovších údajov ministerstva práce USA počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti, po očistení od sezónnych vplyvov, sa za týždeň do 6. januára zvýšil o 11.000 na 261.000 z 250.000 týždeň predtým. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od konca septembra, uviedlo ministerstvo. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadateľov v sledovanom období klesne na 245.000.Počet nových žiadostí sa vytrvalo zvyšuje už štyri týždne v rade. Dôvodom však pravdepodobne nie sú výrazné zmeny podmienok na trhu práce. Ministerstvo upozorňuje, že tieto údaje podliehajú na konci roka zvyčajne veľkým výkyvom. A svoju úlohu zohralo aj počasie. Rekordne nízke teploty a sneh počas prvého týždňa nového roku 2018 pravdepodobne sťažili niektorým ľuďom hľadanie práce. V New Yorku sa napríklad počet nových žiadostí bez úpravy o sezónne vplyvy zvýšil minulý týždeň až o 27.170.Napriek nárastu sa počet nových žiadostí o podporu už 149. týždeň po sebe udržal pod úrovňou 300.000, ktorá sa spája so zdravým trhom práce. To je najdlhšie obdobie od roku 1970, keď bol trh práce oveľa menší.Americký trh práce je blízko plnej zamestnanosti, pričom miera nezamestnanosti dosahuje 17-ročné minimum 4,1 %.Ministerstvo práce ďalej uviedlo, že štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, tiež vzrástol, a to o 9000 na 250.750.Počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 30. decembra klesol o 35.000 na 1,87 milióna a je najnižší od decembra 1973.