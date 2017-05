Počet žiakov v trenčianskych základných školách stúpne o vyše stovku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Trenčín 3. mája (TASR) – Počet žiakov základných škôl v Trenčíne sa v budúcom roku zvýši o viac ako stovku. Vyplýva to z tohtoročných výsledkov zápisu prvákov do základných škôl.Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, na zápise do základných škôl v Trenčíne bolo v tomto roku 611 šesťročných detí, v septembri by malo do prvých ročníkov nastúpiť 532 z nich.uviedla Ságová.Najviac detí – 119, zapísali do prvého ročníka tradične v najväčšej trenčianskej škole ZŠ Hodžova. Nasledovali ZŠ Novomeského (104 detí), ZŠ Veľkomoravská (102 detí). Na Dlhých honoch môžu z kapacitných dôvodov prijať 74 prvákov, hoci záujem je o ďalších 23 miest.doplnila trenčianska hovorkyňa.V trenčianskych základných školách ukončí v tomto roku školskú dochádzku 404 deviatakov, celkový počet školákov tak v Trenčíne stúpne o 128.