Počet žiakov v ZŠ Jána Bakossa stúpa

pohľad na budovu a hlavný vstup do Základnej školy Jána Bakossa na Bakossovej ulici v širšom centre Banskej Bystrice 5. júna 2014. Foto: FOTO TASR - Dušan Hein Foto: FOTO TASR - Dušan Hein

Banská Bystrica 22. októbra (TASR) – Základná škola (ZŠ) Jána Bakossa v Banskej Bystrici, ktorá sídli na Bakossovej ulici v centre mesta, mala byť už tri roky minulosťou. Dôvodom na jej zrušenie bol nízky počet žiakov a vysoké náklady na prevádzku. Proti tomuto kroku mesta vtedy "bojovali" nielen pedagógovia, ale najmä rodičia detí, ktorí im školu napokon zachránili, čo sa podarí len málokomu.Ako tvrdí riaditeľka ZŠ Jána Bakossa Margita Karaková, školu dnes navštevuje 305 žiakov a ich počty stále stúpajú. V čase rušenia mali okolo 230 detí. Mesto v posledných rokoch investovalo do nej nemalé peniaze. Vymenili sa okná, zrekonštruovali sociálne zariadenia, vo väčšine budovy je nová podlahová krytina a do poriadku sa dala aj telocvičňa. Do ZŠ chodia deti z rôznych kútov mesta i okolitých obcí, keďže ponúka diétne stravovanie a už od prvého ročníka sa tam učia cudzie jazyky.V objekte školy od 1. septembra tohto roka sídli nová materská škola so 44 deťmi, ktoré po rokoch môžu plynulo prejsť do ZŠ a nemusia si tak zvykať na nové prostredie.ZŠ Jána Bakossa, ktorej Banskobystričania nepovedia inak, ako "Bakoška", si vlani pripomenula 40 rokov svojho vzniku. Za ten čas jej bránami prešli tisícky žiakov, ktorým učitelia vštepovali základy poznania sveta, ale i zásady slušného správania a etiky. Škola nesie názov po významnej osobnosti, akou bol evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ, redaktor a protifašistický bojovník Ján Bakoss. Je pochovaný v Banskej Bystrici a žiaci pravidelne navštevujú jeho hrob a starajú sa oň.