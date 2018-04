Počet živnostníkov, ktorí platia minimálne poistné, sa znižuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 19. apríla (TASR) - Podiel živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí platia poistné do Sociálnej poisťovne (SP) z minimálneho vymeriavacieho základu, sa v posledných rokoch znižuje.Kým v roku 2015 si platilo odvody z minimálneho vymeriavacieho základu 74,42 % SZČO, vlani tento podiel klesol na 71,82 % a za prvé tri mesiace tohto roka ich podiel zatiaľ predstavuje 72,87 %.Naopak, kolíše počet tých SZČO, ktorí si platia poistné z v rozpätí od minimálneho po maximálny vymeriavací základ. Do konca marca 2018 tohto roka eviduje SP 27,03 % takýchto SZČO, menej ich bolo v roku 2015, a to 25,32 % a viac v roku 2017 - 28,01 %.Aktuálne poisťovňa eviduje 205.360 živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb.Čím vyšší je vymeriavací základ, z ktorého si živnostník, ale aj každý poistenec odvádza poistné, tým vyššie dávky môže počas aktívneho života poberať a vyšší môže mať v budúcnosti aj dôchodok. Preto je dôležité platiť si poistné do SP z reálneho vymeriavacieho základu a umelo si ho neznižovať.