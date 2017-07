Počet zranených po streľbe v nočnom klube v Little Rocku stúpol na 28

Vstup do nočného klubu v meste Little Rock po streľbe v americkom štáte Arkansas 1. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Little Rock 2. júla (TASR) - Na 28 zranených stúpol počet obetí streľby, ku ktorej došlo v sobotu nadránom v nočnom klube v centre mesta Little Rock v americkom štáte Arkansas. Informovala o tom dnes agentúra AP.Šéf polície v Little Rocku Kenton Buckner uviedol, že príčinou sobotňajšej streľby počas rapového koncertu v klube Power Ultra Lounge mohlo byť vybavovanie si účtov medzi členmi miestnych gangov.Podľa polície počas približne 11 sekúnd trvajúceho incidentu, na ktorom sa pravdepodobne podieľalo viacero strelcov, utrpelo 25 osôb strelné zranenia a ďalšie tri osoby sa zranili, keď sa z podniku pokúšali utiecť. Stav dvoch zo zranených je vážny.Prestrelku v klube Power Ultra Lounge pokladajú úrady v Arkansase za vyvrcholenie vlny násilia, ktorá v ostatných dňoch Little Rock zasiahla. Zároveň ju dávajú do súvislosti s viac ako desiatimi prípadmi streľby z idúceho auta, ku ktorým došlo za posledných deväť dní.Starosta Little Rocku Mark Stodola uviedol, že po sobotňajšom násilnom incidente zostane klub Power Ultra Lounge až do odvolania zatvorený.